الاتحاد الآسيوي يغرم النصر والهلال مالياً

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم 3 غرامات مالية بحق فريقي النصر والهلال خلال مشاركتهما في بطولة دوري أبطال آسيا التي أقيمت في الدوحة بين منتصف سبتمبر ومطلع أكتوبر الماضي.

وغرمت اللجنة فريق النصر مبلغ 3 آلاف دولار أميركي نظير تأخر لاعبيه بالنزول إلى ملعب المباراة التي جمعت فريقهم بسابهان الإيراني ما أدى إلى تأخر انطلاقة الحصة الثانية من المباراة التي كسبها النصر بهدفين دون رد، مشيرةً إلى أنها المرة الخامسة التي تتكرر فيها ذات المخالفة من الفريق السعودي.

وتم تغريم الهلال مبلغ 2250 دولار أميركي لذات السبب، إذ تأخر لاعبوه بالنزول إلى ملعب المباراة التي جمعته ببختاكور الأوزبكي وهو ما تسبب بتأخير بداية الشوط، وهي المرة السادسة التي يرتكب بها الهلال ذات المخالفة.

كما قررت اللجنة تغريم نادي النصر ألف دولار أميركي نظراً لتأخره بالوصول إلى ملعب المباراة أمام سابهان الإيراني قبل بدايتها بـ95 دقيقة.