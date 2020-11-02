السعودية تفوز بعضوية المجلس التأسيسي لـ "وادا"

أعلنت وزارة الرياضة، يوم الاثنين، عن فوز السعودية بعضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وقال الحساب الرسمي للوزارة في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": فازت السعودية بانتخابات عضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية مع جمهورية الصين.

وأضاف البيان: وذلك للمقاعد المخصصة عن قارة آسيا، التي تنافست عليها السعودية والصين وكازاخستان وقطر.

وانضمت السعودية والصين إلى اليابان وكوريا الجنوبية كممثلين عن القارة الآسيوية في عضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.