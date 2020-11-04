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الخميس.. السعودية تتأهب للإعلان عن حدث رياضي عالمي

عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الخميس.. السعودية تتأهب للإعلان عن حدث رياضي عالمي

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العربية. نت

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تترقب السعودية، يوم الخميس، الإعلان عن حدث هو الأول من نوعه، ضمن سلسلة من الأحداث الرياضية العالمية التي شهدت في الآونة الأخيرة نجاحاً كبيراً في استضافتها.

واستضافت السعودية عدداً من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، التي تنوعت بين مختلف المنافسات والبطولات والسباقات العالمية.

وتمكنت في السنتين الماضيتين من استضافة أقوى الأحداث الرياضية العالمية كسباقات الفورمولا إي ورالي داكار، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة WWE، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى "كأس السعودية" التي تعدُّ السباق الأغلى قيمة في العالم، كما استضافت السعودية في عام 2019 نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، كما تقدّمت منذ فترة وجيزة بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم، في إطار التزامها المستمر باستضافة أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.

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