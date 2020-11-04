الوحدة يتطلع لإيقاف مسلسل الخسائر أمام الرائد

يتطلع الوحدة لاستعادة توازنه حينما يواجه ضيفه الرائد، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في افتتاح جولة "لنلهم العالم بقمتنا" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الوحدة إلى إيقاف مسلسل الخسائر والعودة للمنافسة على المراكز المتقدمة عقب تلقيه خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين.

وحقق الوحدة انتصاراً ثميناً في افتتاح مواجهاته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما انتصر على ضيفه القادسية 2-1، في حين تلقى خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام مضيفه أهلي جدة 1-صفر، وضيفه الفيصلي 2-1.

ويتطلع البرتغالي إيفو فييرا مدرب الوحدة إلى إعادة فريقه لوضعه الطبيعي حيث سيدخل المباراة بضغوطاتٍ كبيرة لإيقاف مسلسل الخسائر الذي لازم فريقه في المرحلتين السابقتين.

وقدّم الوحدة أداءً مميزاً في الموسم الماضي والذي أنهاه في المركز الرابع ليضمن المشاركة بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

ويدخل الوحدة المباراة وهو في المركز 12 برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز 13.

وفي المقابل لا يختلف وضع الرائد كثيراً عن مضيفه بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم من أمام الباطن 2-1 في المرحلة السابقة.

وبدأ الرائد موسمه ببدايةٍ جيدة بعد فوزه على مضيفه ضمك 3-2 وتعادله أمام الشباب 1-1، إلا أنه تلقى خسارته الأولى هذا الموسم في المرحلة السابقة من أمام مضيفه الباطن 2-1.

وتلقى البلجيكي بيسنك هاسي مدرب الرائد ضربةً موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه المغربي محمد فوزير بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن فرق اتحاد جدة وأبها والتعاون.