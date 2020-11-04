بانيغا أفضل لاعب في الدوري السعودي شهر أكتوبر

اختارت رابطة الدوري السعودي يوم الأربعاء الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الباب وعبدالله المعيوف حارس الهلال ويانيك فيريرا مدرب الفتح وسعود عبدالحميد مدافع اتحاد جدة لجوائز أفضلية شهر أكتوبر الماضي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل بانيغا على جائزة أفضل لاعب بعدما ساهم بحصول فريقه الشباب على 7 نقاط، إذ سجل هدفين من علامة الجزاء في شباك الرائد والنصر، فيما حافظ المعيوف على نظافة شباكه مرتين من أصل 3 مرات في مسابقة الدوري ولم يتلق إلا هدفاً واحداً جاء من علامة الجزاء في مباراة أبها خلال الجولة الثانية.

وتم اختيار المدرب البلجيكي فيريرا بعد المستويات التي قدمها فريقه الفتح في البطولة وحصده 7 نقاط، بعدما تغلب على النصر والعين مقابل تعادل واحد أمام اتحاد جدة في الجولة الثانية، بينما وقع اختيار أعضاء الفريق الفني على سعود عبدالحميد مدافع الاتحاد كأفضل لاعب واعد خلال ما مضى من مباريات المسابقة مقارنة باللاعبين الواعدين المحليين.