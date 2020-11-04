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رئيس دائرة الحكام السعودية: الأخطاء جزء من كرة القدم

مدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو

رئيس دائرة الحكام السعودية: الأخطاء جزء من كرة القدم

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العربية. نت

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عقدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، اجتماعها الدوري الثالث هذا الموسم برئاسة مدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو وحضور 47 حكمًا.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الحالات والقرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه أشاد مدير دائرة التحكيم بالمستويات التي قدمها الحكام خلال الجولات الماضية مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل تقديم الصورة الحقيقية للحكم السعودي وما اكتسبه من خبرات خلال الفترة الماضية متمنيًا لهم التوفيق في المباريات المقبلة، موضحًا أن تعزيز مستوى الحكم السعودي وتصحيح الأمور بشكل دائم أمر أساسي في التطوير المستمر لمنظومة التحكيم.

وأضاف نافارو: الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة في كل العالم، وهدفنا أن نواجه تلك الأخطاء بشفافية عالية والعمل على تلافيها وسيكون ذلك أمرًا حتميًا لمنهجية العمل التحكيمي فالهدف هو نجاح المنظومة التحكيمية في اتحاد الكرة.

وأكد السويسري أن اللجنة تعمل بشكل متواصل مع كافة الأندية وتستمع لملاحظاتهم وزيارتهم بشكلٍ دوري وتبادل وجهات النظر فيما يخدم كرة القدم السعودية.

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