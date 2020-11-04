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14 إصابة بفيروس كورونا في صفوف النصر

لاعبو النصر في مباراة سابقة ضد الشباب

14 إصابة بفيروس كورونا في صفوف النصر

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العربية. نت

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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الأربعاء، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر نادي العاصمة السعودية صورة في حسابه الرسمي على "تويتر"، وضح من خلالها أسماء الذين سيفتقدهم الفريق في الفترة المقبلة، ما بين لاعبين وأعضاء جهاز فني وإداري.

وتعرض ثمانية من لاعبي الفريق الأول للإصابة بالفيروس، هم المغربي عبدالرزاق حمدالله والأرجنتيني بيتي مارتينيز، إلى جانب خالد الغنام وعبدالفتاح عسيري ويحيى الشهري وعبدالله الخيبري ووليد عبدالله بالإضافة إلى عبدالعزيز الدوسري.

وأظهرت نتائج الفحص أيضا إصابة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وعايض القحطاني، المدير العام لفريق كرة القدم، وسيرجيو كارفاليو، مساعد المدرب، وباسيل فاتتي، طبيب الفريق، إلى جانب إصابة عبدالملك الحسيوني، مسؤول العهدة، ولويس باتشريشو، أخصائي التغذية.

وتنتظر النصر مباراة مهمة، يوم السبت المقبل، أمام القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الدوري، علما بأن الفريق يتواجد في قاع الترتيب برصيد خال من النقاط بعدما خسر المباريات الثلاث الأولى له ضمن المسابقة.

صورة نشرها نادي النصر في حسابه على "تويتر"
صورة نشرها نادي النصر في حسابه على "تويتر"
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