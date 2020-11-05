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الرائد يعود إلى الانتصارات بفوز مثير على الوحدة

الرائد الوحدة
فرحة الرائد بهدف الفوز على الوحدة

الرائد يعود إلى الانتصارات بفوز مثير على الوحدة

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الرياض - فيصل الحربي

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عاد الرائد لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه الوحدة، يوم الخميس، في افتتاح المرحلة الرابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد الرائد، الذي تعادل مع الشباب وخسر أمام الباطن في المرحلتين الماضيتين، إلى سبع نقاط في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الوحدة، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.

جاءت المبادرة من جانب الرائد، الذي تقدم بهدفين حملا توقيع عقيل الصحبي وكريم البركاوي في الدقيقتين الثانية و18 على الترتيب، لكن الوحدة أدرك التعادل، بعدما أحرز هدفين عن طريق يوسف نياكاتي وهرناني في الدقيقتين 33 و39 على الترتيب.

وبينما تأهب الجميع بانتهاء المباراة بالتعادل 2 - 2، خطف الرائد النقاط الثلاث، بعدما أحرز لاعبه عبدالفتاح محمد آدم هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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