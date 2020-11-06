الباطن يكتسح أبها ويواصل مسلسل الانتصارات

واصل الباطن انتفاضته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه أبها 3-صفر، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه بحفر الباطن، في الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعوض الباطن خسارته في المرحلتين الأولى والثانية والتي كانت أمام ضيفه أهلي جدة 1-صفر، ومضيفه الفيصلي 2-1، بعد تحقيقه فوزين متتاليين أمام ضيفه الرائد 2-1 وأبها 2-صفر.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي لم تسنح فيه فرص كثيرة لكلا الفريقين خاصة الباطن.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الباطن الذي اعتمد بإتقان على الهجمات المرتدة خاصة في آخر 10 دقائق حينما تمكن لاعبه الهولندي يوسف الجبلي من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 81 بعدما خطف الكرة من التونسي كريم العواضي لاعب أبها ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الباطن سيطرته ونجح مهاجمه البرتغالي فابيو آبرو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 87 بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي ريناتو شافيز لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90+5 تمكن الهولندي يوسف الجبلي من تسجيل الهدف الثالث للباطن بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك أبها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، وبقي أبها على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع للمركز 12.