الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في الاتفاق ويرتقي إلى الصدارة

واصل الهلال مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على مضيفه الاتفاق 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ونجح الهلال بتحقيق فوزه الثاني على التوالي، عقب فوزه أمام ضيفه ضمك بالمرحلة السابقة، في حين تلقى الاتفاق خسارته الثانية على التوالي عقب خسارته بالمرحلة السابقة أمام أبها.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي انتظر حتى الدقيقة 25 حينما تمكن لاعبه سالم الدوسري من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس الجزائري رايس مبولحي لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي اخترق دفاع الاتفاق وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس رايس مبولحي الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 63 تمكن البيروفي آندري كاريللو لاعب الهلال من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله غوميز ليضع الكرة في الشباك.

وكثّف الهلال هجومه وكاد مهاجمه غوميز أن يسجل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله الايطالي سباستيان جوفينكو ليسدد الكرة بذكاء نحو مرمى الاتفاق إلا أنها وجدت الحارس رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع الى المركز الثامن مؤقتاً.