  • مباشر
اللغة

ضمك يتعادل سلبياً مع الفيصلي في الدوري السعودي

ضمك الفيصلي
جانب من مباراة ضمك والفيصلي

ضمك يتعادل سلبياً مع الفيصلي في الدوري السعودي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

اقتنص الفيصلي نقطةً ثمينة أمام مضيفه ضمك بعد تعادلهما سلبياً، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعانى الفيصلي كثيراً من الغيابات حيث تم استبعاد أكثر من لاعب قبل المباراة بخمس دقائق بسبب عدم تقيدهم بالبروتوكول الصحي.

ودخل الفيصلي المباراة ويتواجد على دكة بدلائه 4 لاعبين فقط وبدون حارس احتياطي بعد إصابات لاعبيه بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي.

وغلب الحذر الدفاعي على الفريقين خاصة في الشوط الأول والذي لم يشهد أي هجمات خطيرة لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيصلي وكاد مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد أشرف ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وفي المقابل حصل ضمك على نقطته الأولى هذا الموسم ليتقدم الى المركز 14 مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الصحة العالمية الصحة العالمية "قلقة" من ظهور كورونا بمزارع المنك
الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد