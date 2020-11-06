ضمك يتعادل سلبياً مع الفيصلي في الدوري السعودي

اقتنص الفيصلي نقطةً ثمينة أمام مضيفه ضمك بعد تعادلهما سلبياً، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعانى الفيصلي كثيراً من الغيابات حيث تم استبعاد أكثر من لاعب قبل المباراة بخمس دقائق بسبب عدم تقيدهم بالبروتوكول الصحي.

ودخل الفيصلي المباراة ويتواجد على دكة بدلائه 4 لاعبين فقط وبدون حارس احتياطي بعد إصابات لاعبيه بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي.

وغلب الحذر الدفاعي على الفريقين خاصة في الشوط الأول والذي لم يشهد أي هجمات خطيرة لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيصلي وكاد مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أحمد أشرف ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وفي المقابل حصل ضمك على نقطته الأولى هذا الموسم ليتقدم الى المركز 14 مؤقتاً.