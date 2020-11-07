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الشباب يواصل انتصاراته بفوز صعب على الفتح

الشباب الفتح
الشباب انتظر حتى منتصف الشوط الثاني لتسجيل أهدافه

الشباب يواصل انتصاراته بفوز صعب على الفتح

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الفتح 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الشباب أداءً جيداً في الشوط الأول حيث كان قريبا من التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني بانيغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وعند الدقيقة 37 تمكن الجزائري سفيان بن دبكة من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 74 حينما تمكن لاعبه تركي العمّار من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرتغالي فابيو مارتينيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتستقر في شباك الفتح.

وواصل الشباب هجومه ونجح لاعبه البرتغالي مارتينيز بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 78 بعد تلقيه تمريرة من زميله السنغالي ديوب ليسدد الكرة في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وكثّف الشباب هجومه ونجح لاعبه تركي العمار بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+5 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الحمدان ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 10 نقاط ليتقدم الى المركز الثاني، وبقي الفتح على رصيده السابق 7 نقاط ليتراجع للمركز الخامس مؤقتاً.

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