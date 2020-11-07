النصر يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مرمى القادسية

ضمّد النصر جراحه بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم بفوزه على ضيفه القادسية 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ختام الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النصر في إيقاف مسلسل الخسائر في المراحل الثلاث الماضية، بعدما حقق فوزاً ثميناً متجاوزاً ظروف غيابات لاعبيه ومدربه البرتغالي روي فيتوريا بسبب الإصابات العضلية وفيروس كورونا.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل بعد مرور 3 دقائق حينما ارتقى مهاجمه رائد الغامدي لعرضية زميله أسامه الخلف وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد القادسية سريعاً وسنحت لمهاجمه كاروليس آندريا فرصة محققة بعد تلقيه تمريرة من زميله النيجيري ستانلي أوهاويتشي ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه فراس البريكان هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله أيمن يحيى إلا أنه حول الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وتمكن مدافعه عبدالاله العمري من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 47 بعدما ارتقى لعرضية زميله رائد الغامدي وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس فيصل مسرحي.

ورد القادسية سريعاً وأهدر مهاجمه كاروليس آندريا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالمحسن القحطاني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وفرض النصر سيطرته وتمكن مهاجمه فراس البريكان من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله المدافع عبدالاله العمري برأسه لتستقر في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 3 نقاط ليتقدم إلى المركز 13، وبقي القادسية على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع.