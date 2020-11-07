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وفد "الأولمبي الآسيوي" يطلع على ملف "الرياض 2030"

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الرياض تقدمت بطلب الاستضافة في الخامس من أكتوبر

وفد "الأولمبي الآسيوي" يطلع على ملف "الرياض 2030"

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العربية.نت

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وصل وفد المجلس الأولمبي الآسيوي ممثلاً في لجنة تقييم ملف (الرياض2030) إلى العاصمة السعودية للاطلاع بشكل مباشر ودقيق على تفاصيل الملف المقدم من الرياض لاستضافة الدورة الآسيوية للعام 2030 في زيارة تستمر 3 أيام.

وستقوم اللجنة بزيارة المنشآت الرياضية والمرافق التي سوف تستخدمها في دورة الألعاب الآسيوية، إضافةً إلى المشاريع والمنشآت الأخرى التي ستؤكد جاهزية الرياض لهذا ا الحدث كأوّل استضافة للدورة الآسيوية في تاريخها.

وسيستمع الوفد إلى شرح مفصل من قبل فريق ملف استضافة الرياض عن أبرز ما سيقدمه الملف لتشجيع محبي الرياضة، ولجعل الأسياد الآسيوية 2030 حدثا رياضيا مهما، كما سيتم عقد العديد من الاجتماعات على هامش الزيارة لمناقشة ما تضمنه ملف الاستضافة الذي قُدم في الخامس من أكتوبر الماضي للمجلس الأولمبي الآسيوي .

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