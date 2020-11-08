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لجنة الانضباط تفرض غرامات مالية على مارتينيز وأيمن يحيى

مارتينيز أيمن يحيى النصر الشباب
مارتينيز ويحيى خلال مباراة النصر والشباب

لجنة الانضباط تفرض غرامات مالية على مارتينيز وأيمن يحيى

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العربية.نت

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غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعبي النصر غونزالو مارتينيز وأيمن يحيى سبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد خسارة فريقهما أمام الشباب 2-1 في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرضت اللجنة غرامة 20 ألف ريال على كل لاعب تدفع إلى حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في قرار غير قابل للاستئناف.

وألزمت اللجنة الجزائري، إبراهيم شنيحي، لاعب ضمك بدفع 10 آلاف ريال بسبب استخدامه اللعب العنيف في مباراة فريقه أمام الهلال، كما أوقفت يحيى كعبي لاعب العين مباراتين وغرمته 20 ألف ريال بسبب سلوك مشين تجاه أحد لاعبي الفتح.

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعبي النصر غونزالو مارتينيز وأيمن يحيى سبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد خسارة فريقهما أمام الشباب 2-1 في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرضت اللجنة غرامة 20 ألف ريال على كل لاعب تدفع إلى حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في قرار غير قابل للاستئناف.

وألزمت اللجنة الجزائري إبراهيم شنيحي لاعب ضمك بدفع 10 آلاف ريال بسبب استخدامه اللعب العنيف في مباراة فريقه أمام الهلال، كما أوقفت يحيى كعبي لاعب العين مباراتين وغرمته 20 ألف ريال بسبب سلوك مشين تجاه أحد لاعبي الفتح.

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