الاتحادان السعودي والآسيوي يغرمان النصر مالياً

فرض الاتحادان السعودي والآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين في قرارات منفصلة، غرامات مالية منفصلة تجاه نادي النصر تتعلق بتنفيذ قرارات صادرة من الأول ومخالفات تم ارتكابها خلال المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا التي أقيمت بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقتضي بدفع النصر مبلغ 70 ألفاً و100 ريال سعودي نظير امتناعه عن تنفيذ القرار الصادر من غرفة فض المنازعات في شهر يوليو الماضي لصالح نادي الفيحاء، كما تم تغريم نادي اتحاد جدة 39 ألفاً و395 ريالاً نظراً لعدم تنفيذه قرارين من الغرفة لمصلحة اللاعبين فيصل الخراع ومعن الحذيفي.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم 6 قرارات انضباطية يوم الاثنين بحق نادي النصر بلغ إجماليها 67.5 ألف دولار أميركي.

وكانت مخالفات النصر عدم حضور لاعبه أسامة الخلف إلى منطقة اللقاءات السريعة بعد خسارة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني في نصف النهائي، وتخلف سلطان الغنام وعبدالرزاق حمدالله عن الحضور إلى المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراتي التعاون والأهلي في ثمن وربع النهائي، كما تم تغريم النادي مالياً نظراً لتكرار تلك المخالفات.