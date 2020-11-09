عقوبات الانضباط تتجاوز 408 آلاف ريال.. و63% حصة النصر

كسبت خزينة الاتحاد السعودي لكرة القدم ما يصل إلى 408 آلاف ريال سعودي، وذلك بسبب العقوبات والقرارات التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق في الفترة السابقة.

وخلال ستة اجتماعات للجنة بالموسم الجديد، بلغ إجمالي عقوبات الأندية المحترفة 408 آلاف و495 ريالا سعوديا، وذلك خلال أربع جولات خاضتها الفرق في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، إضافة إلى مباراتي نصف نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020.

ويعتبر نادي النصر الأكثر تعرضا للعقوبات من قبل لجنة الانضباط، إذ وصل إجمالي المبلغ المالي المفروض عليه جراء ذلك إلى 260 ألفا و100 ريال سعودي، وهو ما يتجاوز نسبة الـ 63% من إجمالي العقوبات المالية المفروضة على الأندية من قبل اللجنة.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، بلغ عدد الأندية التي تم فرض غرامات مالية عليها 9 أندية من إجمالي 16، هم النصر وضمك والوحدة والتعاون والقادسية والهلال والأهلي والعين إلى جانب الاتحاد.

بينما تم توجيه تحذير إلى أندية الباطن والفتح والفيصلي وأبها والرائد بالإضافة إلى الاتفاق والشباب، لمخالفتها البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة بموجب تعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم، دون فرض أي عقوبات مالية.

يشار إلى أن عقوبة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، تعد الأكبر على مستوى اللاعبين والمدربين، بعدما تم تغريمه بثلاثين ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش "إنتر فيو" بعد نهاية لقاء النصر والتعاون.

وبالنسبة للاعبي النصر الذين تم تغريمهم فهم عبدالله مادو وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن ونواف ضاحي العقيدي وعبدالرحمن الدوسري ونور الدين أمرابط وأيمن يحيى والأرجنتيني غوانزالو مارتينيز، مبلغ "20 ألف ريال" لكل لاعب منهم.

أما بشأن لاعبي الأندية الأخرى، بلغت غرامة كريستيان فرانكو ليما من ضمك وزميله ابراهيم شنيحي "10 آلاف"، وذات المبلغ بالنسبة لمحترف الهلال سيباستيان جيوفينكو، وستانلي نكا أوهاوتشي لاعب القادسية إضافة إلى لاعب التعاون ريان صديق، أما يحيى علي الكعبي لاعب العين وعمر السومة مهاجم الأهلي بلغت عقوبتهما "20 ألف ريال".