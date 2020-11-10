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لجنة تقييم ملف الألعاب الآسيوية 2030 تختتم زيارتها للرياض

جانب من المؤتمر الصحافي يوم الثلاثاء

لجنة تقييم ملف الألعاب الآسيوية 2030 تختتم زيارتها للرياض

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العربية. نت

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اختتمت، يوم الثلاثاء، لجنة التقييم للمجلس الأولمبي الآسيوي، أعمالها في العاصمة السعودية الرياض بعد أن قضت ثلاثة أيام للاطلاع على ما قدمته لجنة ملف الرياض 2030 بعد الإعلان الرسمي للترشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ 21 في العام 2030.

وتمت إقامة مؤتمر صحافي بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس ملف الرياض 2030، والأمير فهد بن جلوي مدير الملف وأندري كريكوف رئيس لجنة التقييم في المجلس الأولمبي الآسيوي.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر أن السعودية أظهرت قوتها وقدرتها في استضافة الفعاليات العالمية، خصوصاً أن لديها 10 سنوات للعمل وتنفيذ الخطط.

وقد أشار الأمير فهد بن جلوي إلى كون الاستضافة فخر وطني، وتُعد الرياضة أحد أعمدة التطور والتحول في رؤية المملكة 2030.

وتحدث رئيس لجنة التقييم، أندري كريكوف، قائلا: من بعد ما رأيناه وعشناه في الرياض خلال ثلاثة أيام مع لجنة ملف الرياض 2030، أرى أن العاصمة السعودية تملك فرصة كبيرة في استضافة الألعاب الآسيوية، حيث إن التكامل ما بين طموح الرياض لاستضافة الألعاب الآسيوية وخطط السعودية ضمن رؤية 2030 أمر مذهل.

وأضاف: نعتقد تماماً في نهاية الزيارة أن الرياض جاهزة للاستضافة في ظل ما شاهدناه من حماس و إمكانيات و دعم حكومي للملف.

وشهدت الفترة الصباحية، يوم الاثنين، اجتماعاً بين لجنة التقييم والقائمين على ملف الرياض 2030, بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف الرياض 2030، والأمير فهد بن جلوي مدير الملف بجانب حضور الأميرة ريما بنت سلطان "عن بعد".

واطلعت اللجنة من خلاله على التفاصيل الأخيرة في ملفات الاستدامة والضمانات المالية والبيئية والأمنية والبرامج المتطابقة مع الأنظمة والقوانين الدولية والتصور الكامل عن برنامج الافتتاح والختام وتفاعل المجتمع مع استضافة الرياض للألعاب الآسيوية، بالإضافة إلى برامج التطوع والتوعية المجتمعية المعنية بقيم الرياضة.

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