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مارتينيز الشباب يتفوق على رونالدو وبرونو فيرنانديز

فابيو مارتينيز
فابيو مارتينيز محتفلا بهدفه في مرمى الفتح

مارتينيز الشباب يتفوق على رونالدو وبرونو فيرنانديز

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العربية. نت

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حصل فابيو مارتينيز، لاعب نادي الشباب السعودي، على ثاني أعلى تقييم بالنسبة للاعبين البرتغاليين المتواجدين في الخارج، وتواجد خلف مواطنه جواو فيلكس، وتفوق على كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز.

ووضع موقع "سوفا سوكر" المختص في الاحصائيات الرياضية والتشكيل المثالي، لاعب نادي الشباب ضمن قائمة الأسبوع الـ 11 بالنسبة للاعبين البرتغاليين المتواجدين في الخارج، إلى جانب 10 لاعبين آخرين، أبرزهم رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وجواو فيلكس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، وبرونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بالنسبة للمباريات التي تم لعبها في الفترة ما بين 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

التشكيلة حسب موقع "سوفا سوكر"
التشكيلة حسب موقع "سوفا سوكر"

وحصل جواو فيلكس على أعلى تقييم "9.9"، وحل فابيو مارتينيز في المركز الثاني بـ "9 نقاط"، فيما حصل رونالدو على "7.7" وبرونو فيرنانديز "8.6".

يشار إلى أن فابيو مارتينيز كان قد سجل هدفا في المباراة الأخيرة التي كسبها الشباب بثلاثة أهداف لهدف أمام الفتح، ضمن منافسات الدوري، إذ تألق في المواجهة التي وحقق أرقاما جيدة، بعدما ساهم في صناعة فرصتين، وكسب 7 أخطاء، وافتك الكرة 3 مرات، ولمسها 58 مرة، ولعب 33 تمريرة بدقة وصلت إلى 63.6%.

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