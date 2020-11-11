استكمال التصفيات الآسيوية في مارس

صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019 - 2023 الذي عقدته اللجنة يوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو.



وأعلن الاتحاد الآسيوي، على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، أن اللجنة وافقت على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15 يونيو القادم، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في مارس القادم، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر سبتمبر من نفس العام.



وأوضح الاتحاد الآسيوي أن اللجنة اتفقت على أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن مباريات الدور الثالث المكونة من عشر جولات سوف تستكمل بحلول نهاية مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو يونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.