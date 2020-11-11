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رينارد يسمح للفرج بمغادرة معسكر المنتخب السعودي

سلمان الفرج الأخضر اليمن
سلمان الفرج في لقاء سابق للمنتخب السعودي ضد اليمن

رينارد يسمح للفرج بمغادرة معسكر المنتخب السعودي

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العربية. نت

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أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول، سمح لسلمان الفرج مغادرة المعسكر الإعدادي للإطمئنان على والده الذي تعرض لوعكة صحية.

وواصل المنتخب الأول تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع أيام "فيفا" خلال الشهر الجاري، والذي يأتي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء يوم الثلاثاء حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، ثم مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناروة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ الأربعاء في تمام السابعة مساءً على الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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