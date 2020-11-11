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عبدالعزيز الفيصل يزور تدريبات المنتخب السعودي

عبدالعزيز الفيصل خلال زيارة المنتخب السعودي

عبدالعزيز الفيصل يزور تدريبات المنتخب السعودي

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العربية. نت

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زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مساء يوم الأربعاء، معسكر المنتخب السعودي الأول الإعدادي بالعاصمة الرياض، والذي يأتي تأهبًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

والتقى بلاعبي الأخضر قبل انطلاق الحصة التدريبية، بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، حيث أكد أهمية إظهار كافة الإمكانات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف المرجو، مشيرًا إلى الاستمرارية في تقدم العطاء والروح بشكل عالٍ في سبيل ذلك.



وعبّر خلال حديثه مع اللاعبين عن ثقته بهم، متمنيًا لهم التوفيق خلال مرحلة الإعداد للتصفيات، وفي المراحل المقبلة.



من جهته، قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة، على الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما المنتخبات الوطنية، وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق تطلعات الكرة السعودية بمزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي، حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، والتي بدأت بتمارين الإحماء، ثم مران تكتيكي، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل "الأخضر" تدريباته يوم الخميس في تمام السابعة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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