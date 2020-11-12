إصابة العابد والصحفي في تدريبات المنتخب السعودي

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الخميس، عن إصابة نواف العابد وزياد الصحفي، وخضوعهما لتدريبات خاصة في الصالة الرياضية.

وواصل "الأخضر" تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع أيام "فيفا" خلال الشهر الجاري، والذي يأتي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويستعد لخوض مباراتين ضد جامايكا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.



وتركّزت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد على تطبيق اللاعبين لتمرين تكتيكي مكثّف، تلاه مناورة على كامل مساحة الملعب، قبل أن تختتم بمران على الكرات الثابتة.



واكتفى اللاعبان نواف العابد وزياد الصحفي بتطبيق تمارين خاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي، وذلك عقب تعرض نواف العابد لإصابة عضلية في الفخذ، وزياد الصحفي لإصابة في الساق.



ويختتم الأخضر في السادسة من مساء يوم الجمعة تحضيراته لمواجهة منتخب جامايكا، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.