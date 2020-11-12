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الأمير محمد بن سلمان: الرياضة السعودية حققت قفزات هائلة

محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان: الرياضة السعودية حققت قفزات هائلة

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العربية.نت

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الرياضة السعودية حققت قفزات هائلة في الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أنها أسهمت بـ 6.5 مليار ريال من الناتج المحلي في عام 2018 مقارنة بـ 2.4 مليار عام 2016.

وزاد ولي العهد السعودي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": في قطاع الرياضة ارتفعت نسبة المواطنين الممارسين للرياضة من 13% في 2015 إلى 19% في عام 2019. ونمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليار في 2018 بزيادة تقدر بـ 170% خلال عامين فقط.

وأضاف: كذلك عملنا على تطوير الاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها، فعلى سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه باستضافة أي بطولة دولية. بينما في آخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهم ثلاث بطولات في العالم وهي الفورمولا إي، وفورمولا 1، ورالي دكار، في كرة القدم استطعنا رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوريا على مستوى العالم. ونعمل كذلك بنفس الزخم على بقية الاتحادات.

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