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إصابة محترف الأهلي السعودي أمام السودان

صامويل أوسو في مباراة غانا والسودان يوم الخميس

إصابة محترف الأهلي السعودي أمام السودان

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

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خرج صامويل أوسو، جناح الأهلي السعودي، مصابا في المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام السودان، يوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وفاز المنتخب الغاني على نظيره السوداني بهدفين دون مقابل.

وتم استبدال اللاعب البالغ من العمر "24 عاما" في الدقيقة 62 بعدما تعرض لضربة في اللقاء، وأوضحت التقارير الصحافية في غانا أن أوسو كان قد تعافى من إصابة خفيفة قبل يوم من مواجهة السودان، إلا أنه تأثر بشدة خلال المباراة مما أجبر المدرب تشارلز أكونور على استبداله.

وتوقعت صحيفة "غانا سوكر" أن يكون أوسو جاهزا لمباراة غانا المقبلة أمام السودان في العاصمة الخرطوم، يوم الثلاثاء المقبل.

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