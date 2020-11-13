الدوري السعودي يتفوق على بطولات أوروبية.. ويحتل المركز الـ 16 عالمياً

واصل الدوري السعودي للمحترفين اعتلاء قائمة أغلى المسابقات العربية والخليجية، وحافظ على المركز الثاني على مستوى قارة آسيا، بينما تواجد في المركز الـ 16 عالميا.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في القيمة السوقية للمسابقات واللاعبين حول العالم، بلغت قيمة الدوري السعودي 316.55 مليون يورو، في المركز الثاني على مستوى آسيا بعد دوري السوبر الصيني الذي وصلت قيمته إلى 355.53 مليون يورو.

وعالميا، تواجد الدوري السعودي في المرتبة الـ 16 في القائمة التي يتصدرها الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 8.92 مليار يورو، ثم الإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي والبرتغالي، بينما تواجد الدوري البرازيلي سابعا، وبعده الروسي والهولندي والبلجيكي والأميركي والتركي و المكسيكي وبعد ذلك الصيني، ويحتل الدوري الأوكراني المركز الـ 15 عالميا.

وتفوق الدوري السعودي من حيث القيمة السوقية على عدة دوريات أوروبية، إذ تقدم على مسابقات النمسا واليونان وسويسرا والتشيك وصربيا ورومانيا والسويد والنرويج.

وجذبت المسابقة في آخر موسمين العديد من النجوم على مستوى العالم، ووصفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها الأسبوع الماضي، الدوري السعودي بأهم مسابقة عربيا وآسيويا نظرا للتنافس القوي بين العديد من الأندية، بالإضافة إلى قوة الموارد المالية لإدارات الأندية، وأضاف التقرير: شهدت المسابقة مؤخرا وجود لاعبين عالميين مثل أحمد موسى الذي غادر النصر في الانتقالات الصيفية، وإيفر بانيغا الذي يلعب حاليا مع الشباب.

وتضم الأندية السعودية عدد من اللاعبين الذين تواجدوا في كبرى الأندية عالميا، مثل الفرنسي غوميز والبيروفي كاريو والإيطالي جوفينكو ونور الدين أمرابط وكريم الأحمدي من المغرب إضافة إلى الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وعلى مستوى الأندية، وحسب أرقام "ترانسفير ماركت" يتواجد ناديي الهلال "46.73 مليون يورو" والنصر "43.18 مليون" في المركزين الثالث والرابع آسيويا، خلف ناديين من الصين هما شنغهاي "56.73 مليون يورو" و قوانغتشو إيفرغراند "48.30 مليون يورو".

وتشهد قائمة أغلى 10 أندية في آسيا، تواجد 4 أندية سعودية بعد الهلال والنصر، هما الأهلي في المرتبة السادسة والاتحاد تاسعا، علما بأن الشباب يحتل المركز الـ 11.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرم النصر أغلى صفقة في آسيا بتعاقده مع الأرجنتيني بيتي مارتينيز قادما من أتالانتا الأميركي.

وعلى مستوى الديربي، بات لقاء الهلال والنصر أغلى ديربي في القارة الصفراء، بعدما وصلت قيمة الفريقين إلى 89.91 مليون يورو، متفوقا على ديربي شنغهاي الصيني بفارق 6 مليون يورو.

