رينارد يكشف سبب ضم الوطيان.. ويقول: لا أحد ينافس الشهراني

أكد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه جاء بهدف التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم، ووصف ياسر الشهراني باللاعب رقم واحد في خانته بالسعودية، وتوقع أن يصبح أيمن يحيى مثل سالم الدوسري في المستقبل، كما أوضح الأسباب الذي جعلته يضم حبيب الوطيان إلى القائمة الحالية التي تستعد لخوض مباراتين وديتين ضد جامايكا.

جاء ذلك خلال مقابلة نشرها اتحاد كرة القدم السعودي في حسابه على "يوتيوب"، قال خلالها المدرب الفرنسي: بشأن استدعاء حبيب الوطيان، حارس الهلال الحالي، تابعت ما قدمه مع الفتح في الموسم الماضي، شاهدت آخر 8 مباريات له، كان جيدا جدا، كما يغيب عن المعسكر الحالي الحارسان محمد العويس وفواز القرني بسبب الإصابة، ومدرب المنتخب الأولمبي طلب مني ضم أحد حارسي الأولمبي، إما اليامي أو أمين بخاري، لهذا السبب قررت استدعاء حارس جديد للقائمة.

وأضاف: جئت لتحقيق التأهل إلى كأس العالم، مثلما فعل المدرب السابق فان مارفيك، وأريد أن أهنئه على عمله الرائع، ومواجهتنا السابقة أمام اليمن كانت أسوأ مباراة في مسيرتي، لهذا لا تزال في ذهني ولا أريد أن أكرر ذات المستوى.

وأشار رينارد إلى أنه واجه بعض المشاكل في اختيار قائمة المنتخب الحالية بسبب فيروس كورونا والإصابات، وزاد: مثلا ما حدث مع بعض لاعبي النصر، على سبيل المثال خالد الغنام الذي قدم مستوى جيدا مع فريقه في دوري أبطال آسيا والمسابقات المحلية، وهو لاعب شاب وموهوب، كنت حريصا على رؤيته عن قرب لكن لم أتمكن من ضمه بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وواصل: أعتقد أن سلطان الغنام ومحمد البريك يتفوقان على سعود عبدالحميد حسب وجهة نظري، وعلى محمد قاسم لاعب الفيصلي وعبدالرحمن العبيد من النصر، بذل المزيد من الجهد، عليهم أن يكون أقوى دفاعيا، ربما ستكون لديهم فرصة الانضمام إلى القائمة مستقبلا.

وكشف مدرب "الأخضر" السعودي أن ياسر الشهراني هو الرقم واحد بالنسبة له، وقال عنه: أنا سعيد بتواجده لذا أريد أحدا ينافسه ولم أجد حتى الآن، أنا أمتلك ظهير أيسر رائعا، وأحتاج أحدا لمنافسته ويكون على مستوى جيد ثابت طوال المباريات، وقبل كل شيء أن يجلس على دكة البدلاء لأن الشهراني سيكون خياري الأول.

كما أثنى على مستوى لاعب النصر أيمن يحيى، وذكر: يمتلك موهبة كبيرة، وأعجبني مستواه في دوري أبطال آسيا مع النصر، كما أنه مميز جدا في التعامل مع الضغط الذي عليه، أنا متأكد أنه سيتطور وربما يكون سالم الدوسري الجديد.

وبشأن عدم ضم عبدالله المعيوف، شرح: لم أستدع المعيوف لأنه قرر الاعتزال الدولي بعد مباراتنا ضد اليمن.