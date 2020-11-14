صالح الشهري يهز الشباك في ظهوره الدولي الأول

حقق صالح الشهري حلماً طال انتظاره بعدما أحرز أول أهدافه الدولية مع المنتخب السعودي يوم السبت أمام جامايكا في مباراته الأولى بالقميص الأخضر.

وتلقى الشهري لاعب الهلال تمريرة من أيمن يحيى قبيل نهاية الشوط الأول سددها على يمين مرمى الضيوف ويحرز هدفه الأول مع المنتخب السعودي في ظهوره الأول على المستوى الدولي.

وعرف السعوديون صالح الشهري الذي خاض تجربة أوروبية إلى جانب بيرا مار البرتغالي في عام موسم 2012-2013 بنظام الإعارة من ناديه السابق الأهلي، لاعباً في منتخب الشباب السعودي وخطف الأضواء في تصفيات كأس العالم للشباب 2011 عندما أحرز هاتريك في مرمى المالديف، وسجل 4 أهداف أخرى في شباك عمان وبنغلاديش والعراق، كما هز شباك قطر في البطولة.

وبعد عام انضم الشهري إلى المنتخب السعودي المشارك في تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً وسجل 3 أهداف في شباك باكستان وسيرلانكا، وانضم إلى المنتخب الأولمبي الباحث عن التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 حينها، وتوقفت مسيرته الدولية على مستوى الفئات السنية عند ذاك الحد.

ولعب الشهري بعد عودته من البرتغال إلى جانب أهلي جدة موسمين، وانتقل في موسم 2015-2016 إلى الرائد الذي أمضى 4 مواسم في صفوفه قبل أن ينتقل إلى الهلال مطلع الموسم الماضي بنظام الإعارة.

وسجل الشهري الموسم الماضي 7 أهداف بقميص الهلال في بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، وكان من العناصر التي احتفلت بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي بعد الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني 3-0 في مجموع المباراتين، وتعرض إلى إصابة حرمته من التواجد في قائمة الفريق المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية التي احتل فيها الهلال المركز الرابع.

ومع مطلع الموسم الحالي، اختار الفرنسي هيرفي رينار مهاجم الهلال في القائمة الدولية التي اختارها لملاقاة جامايكا في أسبوع فيفا، ومع ظهوره الأول كلاعب دولي هز شباك المنتخب الضيف.