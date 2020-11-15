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حمدالله ومايكون والغنام في تشكيلة دوري الأبطال المثالية

النصر السد حمدالله
حمدالله هداف النسخة الحالية من البطولة

حمدالله ومايكون والغنام في تشكيلة دوري الأبطال المثالية

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العربية.نت

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد القائمة المثالية لدوري أبطال آسيا 2020 "نسخة الغرب" والتي شهدت تواجد ثلاثي النصر عبدالرزاق حمدالله ومايكون بيريرا وسلطان الغنام في التشكيلة التي تم إعلانها بناء على إحصائيات "أوبتا".

وبلغ النصر نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي تم استئنافها بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، قبل أن يغادر البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية والإضافية بهدف دون رد.

وجاء في القائمة كل من الحارس حامد لاك وسعيد أغائي وشجاعي خليل زاده من بيرسبوليس الإيراني، وجلال الدين ماشاريبوف من بختاكور الأوزبكي، والبرازيلي كايو لاعب الشارقة الإماراتي، وحسن الهيدوس وبغداد بونجاح من السد القطري بالإضافة إلى المعز علي مهاجم الدحيل القطري.

وفي تصويت الجمهور حافظ السداسي حمدالله، مايكون، حامد لاك، سعيد أغائي، شجاعي خليل زاده وبغداد بونجاح، فيما انضم العراقي بشار رسن لاعب بيرسبوليس وزميليه سياماك نعمتي ومهدي كاميابينيا، بالإضافة إلى مهدي قائدي وأمير أرسلان مطهري من استقلال طهران.

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