الثلاثاء.. رينارد يختبر "خياراته" في الودية الثانية أمام جامايكا

يختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي حينما يواجه ضيفه منتخب جامايكا، يوم الثلاثاء، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في مباراةٍ ودية في إطار تحضيراته لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب السعودي قد انتصر على منتخب جامايكا يوم السبت الماضي في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة سجلها سالم الدوسري وفراس البريكان وصالح الشهري.

ويواجه الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر صعوباتٍ كبيرة بعدما اضطر لاستبعاد أكثر من لاعب لظروف مختلفة حيث استبعد سلمان الفرج وعبدالمجيد الصليهم لظروفهم العائلية، في حين استبعد سالم الدوسري وياسر الشهراني والحارس عبدالله العويشير للإصابة.

وشارك سالم الدوسري في لقاء جامايكا الماضي إلا أنه خرج بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، في حين تعرض الحارس عبدالله العويشير خلال التدريبات لكسر في الأنف، وغاب ياسر الشهراني عن اللقاء الماضي لإصابته في العضلة الخلفية، وكان استبعاد سلمان الفرج لمنحه فرصة البقاء بجانب والده الذي تعرض لوعكة صحية، والصليهم بسبب ظروفه العائلية.

وقرر رينارد الاستعانة باللاعب مختار علي بعدما ضمه لقائمة الأخضر قادماً من المنتخب الأولمبي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو، بالتنسيق بين الجهازين الفني للمنتخبين.

ولم يشارك مختار علي في ودية المنتخب الأولمبي أمام منتخب جنوب إفريقيا التي أقيمت في جدة "مقر معسكر الاخضر الاولمبي"، حيث كان على دكة البدلاء في المواجهة التي انتهت بفوز الأخضر 3-2.

وأكمل الأخضر استعداده للمواجهة بقيادة مدربه هيرفي رينارد الذي فضّل عدم اشراك المهاجم عبدالله الحمدان في التدريبات بعد تعرضه لإصابة في اللقاء السابق ولاتزال مشاركته محل شك حيث اكتفى بأداء تدريب خاص برفقة الجهاز الطبي.

وقدّم المنتخب السعودي أداءً جيداً في المواجهة الأولى بينه وبين منتخب جامايكا بعد غياب عن المباريات استمر خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا التي أوقفت التصفيات الآسيوية.

وكانت آخر مباراة خاضها الأخضر في خليجي 24 والذي خسر فيها النهائي أمام منتخب البحرين في ديسمبر من العام الفائت.

وقدّم الأخضر أداءً متذبذباً في التصفيات التي انطلقت في سبتمبر من العام الفائت حيث لعب 4 مباريات حيث انتصر في مواجهتين أمام منتخب سنغافورة وأوزبكستان وتعادل في مباراتين أمام منتخب اليمن وفلسطين، ليحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن منتخب أوزبكستان المتصدر.