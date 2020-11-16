النصر يلجأ إلى "كاس" في قضيته ضد برسبوليس الإيراني

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، رفع قضيته ضد نادي برسبوليس الإيراني إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح، وألزمه بدفع 1000 دولار أميركي تمثل تكاليف الاستئناف.

وذكر الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يوم الاثنين، أن استئناف النادي السعودي تم رفضه، مع تأكيد قرار لجنة الانضباط.

وقال النصر في بيان صحافي: حرصا من مجلس الإدارة على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة، ونظراً لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق برسبوليس الإيراني، فقد بدأت إدارة النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" وفق ما تنص عليه الأنظمة.

وتأهل برسبوليس لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1، لكن النصر كان قد قدم احتجاجا بعدم قانونية تسجيل ومشاركة عدد من لاعبي الفريق الإيراني، قبل أن يتم رفضه.