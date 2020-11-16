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رازفان لوتشيسكو.. مدرب جديد يقع ضحية لفيروس كورونا

فيتوريا أرتيتا غاسبيريني رازفان
روي فيتوريا، أرتيتا، غاسبيريني ولوتشيسكو جميعهم أصيبوا بالفيروس

رازفان لوتشيسكو.. مدرب جديد يقع ضحية لفيروس كورونا

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العربية.نت

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انضم الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال السعودي إلى قائمة طويلة من مدربي كرة القدم الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ انتشار الفيروس سريع العدوى مطلع العام الجاري.

وبات بحكم المؤكد غياب المدرب الروماني، بطل الدوري السعودي وآسيا مع الهلال، عن مباراة ديربي الرياض أمام غريمه التقليدي النصر الأسبوع القادم، والتي ستشهد عودة نظيره البرتغالي روي فيتوريا إلى دكة البدلاء بعد غيابه عنها في مباراة القادسية الأسبوع الماضي بسبب إصابته بالفيروس ذاته.

وغير بعيد، أعلن ميلان الإيطالي إصابة مدربه ستيفانو بيولي بالفيروس الذي أصاب حتى الآن 55 مليون شخص حول العالم، وليس من المرجح تواجده في مباراة فريقه المقبلة أمام نابولي التي ستقام يوم 22 من الشهر الجاري، بينما جاءت إصابة المدرب الإيطالي بالفيروس في يوم 14 نوفمبر الحالي.

روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيني

وفي مطلع الشهر الجاري كان روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا أحد الضحايا الذين منعهم الفيروس من مزاولة أعمالهم، إذ أعلن اتحاد كرة القدم الإيطالي إصابة المدرب بكورونا يوم 7 نوفمبر الحالي، ولم يحضر مباراة المنتخب الودية أمام إستونيا وبولندا في بطولة دوري أمم أوروبا.

وشهد شهر أكتوبر الماضي إصابة المدرب الإسكتلندي ديفيد مويس بفيروس كورونا المستجد والذي غاب بسببه عن مجموعة من مباريات فريقه وست هام ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأصيب الصربي سينسيا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الإيطالي بفيروس كورونا المستجد مطلع سبتمبر الماضي، وجاءت إصابته بالفيروس بعد عام من إعلانه بمعاناته من سرطان الدم في صيف 2019، قبل أن يهزم المرضين جميعاً.

جورجي جيسوس
جورجي جيسوس

وبالإضافة إلى من سبق، عانى المدرب التركي فاتح تريم مدرب غلطة سراي من فيروس كورونا، ومثله البرتغالي جورجي جيسوس الذي أصيب بالفيروس إبان فترة تواجده مع فلامنغو البرازيلي، وكذلك براندن روجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي وجيان بييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي وواندرلي لوكسمبورغو مدرب بالميراس البرازيلي السابق.

وكان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي من أوائل الرياضيين الذين أصيبوا بالفيروس سريع الانتشار وذلك في مارس من العام الجاري، وجاء ذلك بعد مخالطته فانجيليس ماريناكيس مالك نادي أولمبياكوس اليوناني خلال مباراة الفريقين ببطولة الدوري الأوروبي

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