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عبدالعزيز الفيصل يطلق تحدياً تفاعلياً ضمن حملة استضافة كأس آسيا 2027

وزير الرياضة السعودي خلال إطلاق الحملة

عبدالعزيز الفيصل يطلق تحدياً تفاعلياً ضمن حملة استضافة كأس آسيا 2027

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العربية.نت

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أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، يوم الاثنين، وسم التحدي التفاعلي "PlayItForward#" ، في حملة "سعودي يونايتد"، والتي تأتي ضمن حملة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والتي أُعلنت رسميًّا في التاسع من سبتمبر الماضي، وانطلقت تحت شعار "معًا لمستقبل آسيا"، تأكيدًا على التطلعات المستقبلية وطموحات السعودية لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية.

وانطلق التحدي من قبل وزير الرياضة عبر مقطع مصور، استعرض من خلاله مهاراته، ودعا عبر حسابه في "تويتر وإنستغرام"، عشاق ومحبي كرة القدم من جميع الأعمار لدعم الحملة، من خلال استعراض مهاراتهم الكروية.

يذكر أن التحدي يعد أولى الفعاليات المدرجة ضمن سلسلة من النشاطات المزمع إطلاقها تحت مظلة حملة "سعودي يونايتد"، بالإضافة إلى عزم الاتحاد السعودي على إطلاق المزيد من الفعاليات، لتعزيز الشغف برياضة كرة القدم بين مختلف الأجيال.

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