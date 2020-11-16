"الآسيوي" يرفض استئناف النصر.. ويلزمه بدفع التكاليف

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي نادي برسبوليس الإيراني خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح، وألزمه بدفع 1000 دولار أميركي تمثل تكاليف الاستئناف.

وذكر الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يوم الاثنين، أن استئناف النادي السعودي تم رفضه، مع تأكيد قرار لجنة الانضباط.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أكد في التاسع من أكتوبر الماضي في بيان رسمي أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد اتخذت قرارا برد الاعتراض المقدم من النصر ، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل برسبوليس لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1، لكن النصر كان قد قدم احتجاجا بعدم قانونية تسجيل ومشاركة عدد من لاعبي الفريق الإيراني، قبل أن يتم رفضه.