إطلاق اسم "مرسول بارك" على ملعب النصر

سيكون ملعب "مرسول بارك" مسرحاً لمباريات النصر على أرضه في كافة البطولات، بعدما أعلن النادي العاصمي وشركة الوسائل السعودية تسمية الملعب الواقع في جامعة الملك سعود في الرياض.

ونشر النصر مقطعاً مرئياً عبر حساب النادي في "تويتر" للملعب والذي يحتوي على مدخل لكبار الشخصيات و4 صالات “VIP” وآخر للاعبين ومنطقة للأعضاء، وقاعة للمؤتمرات الصحفية بالإضافة إلى منطقة للمشجعين حول الملعب تتسع لألفي مشجع.

وحضرت إدارة النصر حفل تدشين الملعب، وشهد الحضور تواجد النجم الأسطوري ماجد عبدالله قائد النصر السابق وكبير هدافيه عبر التاريخ، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين عبدالرزاق حمدالله وخالد الغنام وعلي لاجامي.



وكان النصر قد أعلن توقعيه مع شركة الوسائل السعودية لخوض المباريات على ملعب جامعة الملك سعود أواخر الشهر الماضي



