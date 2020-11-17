المنتخب السعودي يخسر تجربة جامايكا الثانية

خسر المنتخب السعودي أمام ضيفه منتخب جامايكا 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ختام معسكره التحضيري استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، يوم الثلاثاء.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على منتخب جامايكا 3-0 يوم السبت الماضي، سجلها سالم الدوسري وفراس البريكان وصالح الشهري.

وعانى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر من الغيابات حيث لم يشارك اللاعبين سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالمجيد الصليهم المستبعدين، بالاضافة الى أيمن يحيى الذي أصيب بفيروس كورونا عشية المباراة.

ويدأ المنتخب السعودي المباراة بهجوم مكثف على مرمى الضيوف وتمكن مهاجمه عبدالله الحمدان من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 29 بعد تلقيه تمريرة من زميله هتّان باهبري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ورد منتخب جامايكا سريعاً حيث تمكن لاعبه دانيال جونسون من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 34 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاءاستقرت في شباك الحارس محمد الربيعي.

وفي الشوط الثاني فرض منتخب جامايكا سيطرته وأضاع لاعبوه أكثر من هدفٍ محقق، في حين كثرت أخطاء التمرير من لاعبي المنتخب السعودي والذي وضح عليهم الارهاق.

وعند الدقيقة 64 نجح جافون ايست مهاجم جامايكا من تسجيل الهدف الثاني بعدما خطف الكرة من اللاعب مختار علي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.