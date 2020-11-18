جوفينكو: أعتذر للجميع.. وهذا سبب قلة أهدافي

اعتذر سيباستيان جوفينكو لاعب الهلال عن تصريحاته الغاضبة بعد مباراة فريقه أمام أبها في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن موقعه الحالي في الملعب يصعب عليه مهمة تسجيل الأهداف.

وقال جوفينكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى": أعتذر للجميع، فتصريحاتي بعد مباراة أبها لم تكن مناسبة للجميع، لكن ما قلته جاء بعد خسارة نقطتين في تلك المباراة، وأنا أعترف بأن ردود أفعالي لم تكن جيدة، أتذكر أن زميلي السابق جوناثان سوريانو أحرز هدفاً في مباراة أحد الموسم قبل الماضي قبل إلغاءه، وهو ما جعلني أشعر بالغضب، لكن هذا أمر طبيعي ما دام اللاعب يخوض المباراة بهدف الفوز.

وزاد: طوال مسيرتي في إيطاليا وكندا كنت ألعب مهاجماً، لكن عندما أتيت إلى الهلال أصبحت ألعب كلاعب رقم 10 "صانع ألعاب" وهذا سبب عدم تسجيلي الأهداف لأنني ألعب بعيداً عن مرمى الخصم، فمن الصعب للغاية أن نجد لاعب وسط يسجل أكثر من 15 هدفاً في الموسم.

وواصل الملقب بـ"النملة الذرية" عن مباراتي النصر في الديربي وكأس الملك: صحيح أننا سنواجه فريقاً جيداً لكن أنا لا أخشى شيئاً، ولم تتغير استعداداتنا للمواجهة ونحن نريد المحافظة على طريقة لعب الهلال.