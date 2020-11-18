مدرب خاص يجهز غوميز لمواجهة النصر في عاصمة السنغال

استعان الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السعودي، بمدرب لياقة خاص من أجل الاستعداد لمباراة الديربي المقبلة ضد النصر، والتحضير للمباريات الأخرى.

واستغل المهاجم البالغ من العمر "35 عاما" فترة التوقف الدولي، وسافر إلى العاصمة السنغالية داكار، من أجل زيارة بعض أفراد عائلته، إضافة إلى التدرب تحت إشراف راف دارتش، المعد البدني المعروف لدى معظم اللاعبين ذو الأصول الإفريقية المتواجدين في الدوري الفرنسي.

ونشر غوميز في حسابه الرسمي على "إنستغرام" صور تدريباته في شواطئ العاصمة السنغالية، وهو يتدرب تحت إشراف راف دارتش، من أجل المحافظة على جهوزيته البدنية والاستعداد الأمثل للمواجهات المقبلة، لاسيما وأن الهلال سيلاقي النصر، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي.

ودائما ما يعتمد مهاجم الهلال على راف دارش، الذي تعرف عليه أثناء تواجده في نادي سانت إيتيان، إذ بدأت قصته عندما تعرف راف دارتش على اللاعب الغيني السابق باسكال فيندونو في 2008، حينما كان باسكال لاعبا في سانت إيتيان الفرنسي، وبعدها بدأ يتصل به عدد من لاعبي الفريق الفرنسي ومن ضمنهم غوميز، وذلك لتجهيز اللاعبين خلال فترات التوقف، ولمساعدتهم أيضا للوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة بعد تعافيهم من الإصابات.

وكان مدرب اللياقة متواجدا مع غوميز أيضا في فرنسا أثناء فترة توقف الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا، ونشر غوميز صور وفيديوهات تدريباته حينها مع المدرب على حساباته في صفحات التواصل الاجتماعي.

ويحرص عدة لاعبين في أوروبا على الاستعانة بالمدرب، مثل الإيطالي مويس كين، مهاجم باريس سان جيرمان، وزميله في الفريق الفرنسي الظهير الأيسر لايفن كورزاوا، ومدافع إيفرتون كورت زوما، إضافة إلى شقيق بول بوغبا، فلورنتين، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بفرنسا، و المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، الذي أعاره برشلونة مؤخرا إلى بنفيكا البرتغالي.

ويمتلك غوميز في رصيده هدفين من 4 مباريات في الدوري، وكان قد شارك لمدة 51 دقيقة في أول مباراتين، بسبب تعافيه حينها من فيروس كورونا، قبل أن يلعب 180 دقيقة في الجولتين الثالثة والرابعة.



