النصر بلون جديد لأول مرة في تاريخه

كشف نادي النصر السعودي، يوم الخميس، عن طقمه الثالث للموسم الرياضي 2020-2021، والذي جاء باللون الأحمر لأول مرة في تاريخه.

ونشر متجر النصر على حسابه في "تويتر" فيديو استعرض من خلاله لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الطقم الجديد.

ولم يسبق للنصر الظهور بألوان غير الأصفر والأزرق طوال تاريخه، فيما ظهر في موسم 2018-2019 بالقميصين الأبيض والأسود.

ويحل النصر ضيفا على الهلال، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري السعودي، إذ يحتل المركز الـ 13 بـ 3 نقاط، بينما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة مع الشباب بـ 10 نقاط.