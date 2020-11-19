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رئيس "الوسائل" يكشف قصة حذف تغريدة "مرسول بارك"

رئيس "الوسائل" يكشف قصة حذف تغريدة "مرسول بارك"

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العربية.نت

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كشف محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية الحاصلة على حقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود أن العقد المبرم بين شركته ونادي النصر مفيد للأطراف جميعها، مشيراً إلى أن النادي لم يدفع أي مبلغ لإقامة مبارياته في الملعب الذي سمي يوم الثلاثاء بـ"مرسول بارك".

وقال الخريجي في حديثه لبرنامج "في المرمى" العقد يسمح للنصر بالتدرب على الملعب دون أن يدفع أي مبلغ لإقامة مبارياته وتدريباته، والعقد مفيد للطرفين، وبالتأكيد أن إدارة النصر ستكون حريصة أكثر من الشركة على إقامة الفعاليات الرياضية والترفيهية لزيادة شعبية الملعب.

وواصل: شركة مرسول معروفة على مستوى السعودية ومصر، وكانت تريد وضع بصمة في الملعب من خلال شراء حقوق التسمية مثلما فعلت شركة أمازون في مدينة سياتل الأميركية، فيما ستكون إعلانات بنك الراجحي عن غرف كبار الشخصيات.

وعن حذف فيديو التغريدة الترويجية للملعب، أجاب الخريجي: بسبب خطأ تم حذف الفيديو الترويجي وإعادة نشره بعد نصف ساعة.

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