اتحاد جدة يفشل باستيفاء معايير الرخصة الآسيوية

منحت لجنة تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين السعودية الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي أندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة والفيصلي والشباب والتعاون والفتح والفيحاء، فيما قررت عدم منح الرخصة لمجموعة أندية أبرزها اتحاد جدة.



وأشارت الرابطة في بيان رسمي عبر موقعها إلى أنها لم تمنح أندية الرائد والاتفاق، أبها، ضمك، الاتحاد، الحزم، والعدالة الرخصة الآسيوية وذلك لعدم استيفاء عدد من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.



وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال (خمسة أيام) من تاريخ إخطارها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.