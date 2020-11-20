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الهلال والنصر.. الديربي الأغلى في قارة آسيا

حمدالله النصر الهلال جانغ هيون
المغربي حمدالله والكوري جانغ هيون في ديربي شهر أكتوبر 2019

الهلال والنصر.. الديربي الأغلى في قارة آسيا

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دبي - عبدالملك الجزولي

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يخطف ديربي الهلال والنصر الأنظار عندما يلتقيان، يوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح ديربي الرياض الشهير الأغلى في القارة الآسيوية من حيث القيمة السوقية، بعدما كان يحتل المركز الثاني في آخر عامين، بعد ديربي مدينة غوانزهو الصينية.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير في تحديد قيمة المسابقات واللاعبين، فإن القيمة السوقية لديربي الرياض تبلغ 89.91 مليون يورو، متفوقاً بـ 8 ملايين على ديربي شانغهاي الذي يحتل المركز الثاني آسيويا.

مباراة سابقة بين النصر والهلال
مباراة سابقة بين النصر والهلال

ويعد نادي الهلال صاحب أعلى قيمة في الدوري السعودي "46.73 مليون يورو"، وفي المركز الثاني يأتي النصر بـ 43.18 مليون يورو.

ويعتبر الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب فريق النصر، اللاعب الأغلى في الديربي السعودي، إذ تبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، ويأتي خلفه لاعبي الهلال، البيروفي أندريه كاريو بـ 8 ملايين، والأرجنتيني لوسيانو فييتو "7 ملايين".

بيتي مارتينيز لاعب النصر
بيتي مارتينيز لاعب النصر

أما بالنسبة للاعبين السعوديين، يعد كلا من عبدالفتاح عسيري، لاعب النصر، وسالم الدوسري، جناح الهلال، أغلى لاعبيين في المواجهة، إذ يتساويان في القيمة السوقية "3.10 مليون يورو".

وسيحتضن استاد فهد الدولي المواجهة، التي يدخلها الهلال متصدراً لترتيب الدوري بـ 10 نقاط متساويا مع الشباب، بينما يحتل النصر المركز الـ 13 بثلاث نقاط فقط.

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