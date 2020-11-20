جانغ وكيم.. صديقان في كوريا وغريمان بالرياض

سيتعين على جانغ هيون سو، مدافع نادي الهلال، كيم جين سو، الظهير الأيسر للنصر، نسيان صداقتهما وعلاقتها القوية لمدة 90 دقيقة، عندما يلعبان لأول مرة ضد بعضهما البعض في ديربي الرياض.

ويستضيف الهلال غريمه النصر، يوم الاثنين، ضمن الأسبوع الخامس من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون الديربي، المواجهة الأولى للاعبين ضد بضعهما، بعد سنوات طويلة لعبها فيها سويا مع منتخب كوريا الجنوبية في استحقاقات مختلفة ما بين ودية ورسمية.

وانتقل جانغ هيون سو "29 عاما" إلى صفوف الهلال في يوليو 2019، وحقق مع الفريق الأزرق لقبي دوري أبطال آسيا والدوري، فيما انضم كيم جين سو "28 عاما" إلى النصر في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من خوض مدافع الهلال 88 مباراة في منافسات الدوري الكوري، و66 مواجهة بالنسبة لظهير النصر، إلا أنهما لم يتواجها إطلاقا، لكنهما لعبا سويا في المنتخبات السنية لـ "الشمشون الكوري" وصولا إلى المنتخب الأول.

وبدأت قصة الثنائي قبل كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في كولومبيا 2011، عندما ضمهما المدرب كوانغ جون لي إلى قائمة المنتخب، وتواجدا سويا في المعسكر التحضيري، وربطتهما علاقة صديقة داخل المعسكر الكوري، وانتهت مشاركتهم الأولى سويا بخروج كوريا الجنوبية من دور الـ 16 في مونديال الشباب عقب الخسارة أمام إسبانيا عن طريق ركلات الترجيح "7-6".

وعقب تألقهما منتخبي الشباب بالمونديال والأولمبي في دوري الألعاب الآسيوية 2014، قرر المدير الفني للمنتخب الأول ضمهما إلى قائمته في مباراتين وديتين ضد سويسرا والسعودية، وبعدها استمر مشوارهما مع المنتخب الأول وشاركا سويا في كأس آسيا 2015 إضافة إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، إلى جانب بطولات ودية.

لم يعرف جانغ هيون سو وكيم جين سو الخسارة إلا في سبع مواجهات من مجموع 30 مباراة تواجدا فيها سويا، واستقبلت شباك كوريا الجنوبية 27 هدفا عندما لعبا سويا في خط الدفاع، ووصل عدد الدقائق التي شاركا فيها مع بعضهما إلى ألفين و33 دقيقة.

وبحسب وسائل الإعلام الكورية، فإن ثنائي الهلال والنصر، دائما ما يتواجدا سويا في تجمعات المنتخب، وأنهما يتقاسما الغرفة خلال المعسكرات، ويتمتعان بروح الدعابة لاسيما الظهير الأيسر لفريق النصر، وكثيرا ما التقطت عدسات وسائل الإعلام الكورية الصور لهما وهما مع بعضهما في التدريبات وخلال عمليات الإحماء قبل المباريات.

ويتابع كل منهما الآخر على موقع تداول الصورة "إنستغرام"، لكنهما لم ينشرا أي صورة لهما سويا في العاصمة السعودية الرياض، ويبدو أنهما يعملان على إبعاد صداقتهما عن أعين الجماهير ووسائل الإعلام.