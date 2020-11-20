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رئيس لجنة الحكام: هدف شراحيلي في النصر جاء من تسلل

رئيس لجنة الحكام: هدف شراحيلي في النصر جاء من تسلل

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دبي - قناة العربية

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أكد الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن هدف أحمد شراحيلي لاعب الشباب في مرمى النصر خلال الجولة الثالثة من الدوري السعودي جاء من تسلل، مشيراً إلى أن النصر لا يمكنه طلب حكام أجانب لجميع مباريات الدوري وحتى وإن تحمل تكلفتهم.

وقال تريساكو لبرنامج "في المرمى": أقمنا مؤتمراً صحفيًا مع الحكام يوم الخميس للوقوف على بعض الحالات الجدلية في الدوري، وعرضنا بعض الأحاديث التي دارت بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو، لكننا لا يمكننا أن نظهرها طوال الوقت وفقًا لقواعد "فيفا" غرضنا فقط أن نبيّن أننا لا نخفي شيئًا، وأن نساعد الحكام على اتخاذ قراراتهم بعرض تلك الحالات، حكم الساحة لا يجب أن يكون بنفس مستوى حكم تقنية الفيديو، بمعنى أنه ليس من الضرورة أن يكونا دوليين، لدينا 70 حكمًا دوليًا فقط، ويجب أن نخلق التوازن بينهم.

وعلّق تريساكو على هدف أحمد شراحيلي لاعب الشباب في شباك النصر خلال المباراة التي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا خلال الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قائلاً: الهدف جاء من تسلل، لأن الكرة غيّرت اتجاهها قليلًا في اللعبة التي سبقت الهدف، حكم الفيديو أخطأ لأنه لم يخبر حكم الساحة بضرورة مشاهدتها، مما كان سيخلق نقاشًا بينهما يساعدهما على اتخاذ القرار الصحيح.

وأجاب الإسباني حول طلب النصر إسناد جميع مبارياته في الدوري لحكم أجانب إذ قال: لا يحق أن يطلبوا حكامًا أجانب لجميع مباريات الدوري، هناك تعميم صادر من الاتحاد بالاتفاق مع الأندية، أن لكل نادٍ الحق في طلب حكام أجانب في 7 مباريات فقط طوال الموسم.

واختتم تريساكو حديثه بتأكيده على أن حكام مباراة الديربي القادمة بين الهلال والنصر، حكام مخضرمون ولهم ثقلهم، وأن هذا الطاقم سيدير مباراة نهائي كأس الملك أيضًا، لكن مع تبديل حكم الساحة بالحكم الرابع.

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