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من ديربي الأندلس إلى الرياض.. بيتروس يحمل ثأرا قديما ضد فييتو

بيتروس فييتو
بيتروس وفييتو التقيا في ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية

من ديربي الأندلس إلى الرياض.. بيتروس يحمل ثأرا قديما ضد فييتو

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دبي - عبدالملك الجزولي

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لم يتوقع البرازيلي بيتروس، لاعب خط وسط نادي النصر، أن تتاح له فرصة رد الثأر بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب الهلال، عقب مرور 4 سنوات من المواجهة التي جمعتهما في الدوري الإسباني.

وشاءت الأقدار أن يتواجه بيتروس وفييتو مجددا في لقاء يبعد مسافة 5 آلاف و148 كلم عن الملعب الذي احتضن ديربي الأندلس "رامون سانشيز بيزخوان" بالمباراة التي جمعتهما في موسم 2016-2017 ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني، وهي المواجهة الوحيدة التي كانت بين اللاعبين.

فييتو "على اليمين" محتفلاً بهدف المباراة مع لاعبي إشبيلية
فييتو "على اليمين" محتفلاً بهدف المباراة مع لاعبي إشبيلية

وتمكن إشبيلية من الفوز على ريال بيتيس بهدف دون مقابل، وحينها ارتقى فريق الأرجنتيني فييتو إلى المركز الثاني، فيما تواجد زملاء بيتروس بالمركز الـ 16 بعد المواجهة التي لعبت بتاريخ 20 سبتمبر 2016، وشهدت حضور 40 ألف متفرج.

ولعب بيتروس في المباراة مدة 90 دقيقة كاملة، ونال البطاقة الصفراء في وقت مبكر من اللقاء بالدقيقة الثانية، بينما قاد لوسيانو فييتو هجوم إشبيلية مدة 88 دقيقة قبل أن يتم إشراك كارلوس فيرنانديز في مكانه.

لقطة تدخل بيتروس على فييتو خلال اللقاء
لقطة تدخل بيتروس على فييتو خلال اللقاء

وتكمن مرارة الهزيمة بالنسبة لبيتروس في أن حكم اللقاء كان قد حرمهم من التعادل في المباراة بعدما رفض احتساب هدف صحيح لبيتيس بداعي التسلل، لكن اللقطة التي من الممكن أن لا ينساها فييتو، كانت في بداية اللقاء عندما خطف الكرة من مدافع بيتيس وعندما كان قريبا من التسجيل تدخل بيتروس وأنقذ فريقه من تلقي هدف مبكر.

وبعد أن مرت السنوات، ولعب فييتو في عدة أندية قبل وصوله إلى الفريق الأزرق "أتلتيكو مدريد وفالنسيا وفولهام وسبورتنغ"، فيما ارتدى بيتروس قميص ساوباولو البرازيلي ثم النصر، سيكون بإمكان بيتروس رد الثأر، أو يجدد فييتو تفوقه على لاعب الارتكاز البرازيلي.

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