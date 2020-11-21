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أهلي جدة يفقد 3 لاعبين بسبب الإصابة

رومارينيو الاتحاد الأهلي
أهلي جدة في مباراة سابقة أمام الاتحاد

أهلي جدة يفقد 3 لاعبين بسبب الإصابة

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العربية. نت

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كشف النادي الأهلي السعودي، يوم السبت، عن غياب الثلاثي ياسر المسيليم ومحمد آل فتيل ويزيد البكر عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة.

وأوضح أهلي جدة في بيان صحافي: تعرض ياسر المسيليم، حارس الفريق الأول، لتمزق عضلي ويحتاج للعلاج والتأهل لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

على أن يغيب المدافع محمد آل فتيل لمدة 10 أيام، بسبب معاناته من تمزق عضلي، فيما تعرض يزيد البكر لكسر في أصابع اليد، وسيبتعد لمدة 3 أسابيع.

يذكر أن الأهلي سيستضيف الشباب، يوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري.

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