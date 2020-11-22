الأهلي والشباب.. البحث عن فض شراكة الرقم "8"

ستكون مواجهة أهلي جدة أمام ضيفه الشباب متكافئة، حينما يلتقيان على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

ويبحث كل فريق عن ترجيح كفته في مباريات الكلاسيكو والتي دائماً ما تشهد إثارةً كبيرة بين الفريقين حيث إنهم سيدخلون اللقاء بكفة متساوية.

والتقى الفريقان في 24 مباراة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث حقق كل فريق الفوز في 8 مباريات وتعادلا في مثلهما.

وتميل الأفضلية للشباب في أطول سلسلة عدم خسارة في مواجهاته أمام الأهلي والتي استمرت في 8 مباريات متتالية ابتداءً من الدور الثاني لموسم 2008-2009 حتى الدور الأول لموسم 2012-2013.

في حين يتفوق الأهلي في مبارياته أمام الشباب والتي تقام على ملعبه حيث التقيا في 11 مواجهة كان نصيب الأهلي منها 4 انتصارات وفاز الشباب في مواجهتين وتعادلا في 5 مواجهات.

وعلى صعيد الأهداف نجح الأهلي بتسجيل 39 هدفاً في شباك الشباب، في حين تلقت شباكه 31 هدفاً، ويتصدر مهاجمه السوري عمر السومة ترتيب الهدافين بتسجيله 10 أهداف، في حين أن مهاجم الشباب السابق ناصر الشمراني الأكثر تسجيلاً في شباك الأهلي بواقع 6 أهداف.