الجدعاني والوطيان أمام فرصة خطفها محمد الدعيع

ستكون الفرصة سانحة لحارسي الهلال عبدالله الجدعاني وحبيب الوطيان للبروز والظهور مبكراً ومن الباب الكبير حيث تأكدت مشاركة أحدهما في لقاء غريمهم التقليدي النصر والذي سيقام على ستاد الملك فهد الدولي يوم الاثنين المقبل، في قمة مواجهات المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تتضح الرؤية حتى الآن للحارس الذي سيعوض غياب عبدالله المعيوف والذي تأكد غيابه بسبب الإصابة، حيث سيكون أحد الثنائي المنتقل حديثاً للهلال عبدالله الجدعاني القادم من الوحدة وحبيب الوطيان القادم من الفتح.

وأمام الحارس الذي سيقع عليه الاختيار من قبل المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو فرصةً ذهبية لتسجيل اسمه في خارطة الهلال حيث ستتكرر مواجهة الغريم التقليدي النصر بعد مواجهة الدوري بـ5 أيام فقط حينما يلتقيان في نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل.

وسيسلك الحارس الذي سيشارك أساسياً "الجدعاني والوطيان" نفس الطريق الذي مر به عملاق الحراسة السعودية المعتزل محمد الدعيع والذي دشن مشواره مع الهلال بمواجهة الغريم التقليدي النصر.

وانتقل الدعيع للهلال قادماً من الطائي في موسم 1999-2000 بصفقة قياسية في ذلك الوقت قدرت بمبلغ 5 ملايين ريال، وانطلق مع فريقه نحو الإنجازات المحلية والخارجية.

وشاءت الصدف أن تكون بداية محمد الدعيع مع الهلال من مباراة النصر بالدوري في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقدّم الدعيع أداءً مميزاً في المباراة حيث تصدى لأكثر من هجمة محققة للنصر والذي كان يضم مجموعة من اللاعبين المميزين يتقدمهم قائد الفريق محيسن الجمعان وفهد الهريفي.

وبدأ الجدعاني "29" عاماً مسيرته الكروية مع أهلي جدة ومر بمحطات كثيرة، حيث لعب لأندية الرائد ونجران وضمك إلى أن برز أخيراً مع الوحدة وتحديداً عقب انتقال الحارس المصري محمد عواد حيث كان الحارس الأساسي والذي ساهم بحصول فريقه على مقعدٍ آسيوي بمستواه المميز الذي ظهر به إلى آخر مباراة.

في حين يمني الحارس حبيب الوطيان "24" عاماً النفس بأن تسنح له الفرصة بالمشاركة أساسياً لمواصلة أدائه المميز الذي قدمه في آخر 8 مباريات لفريقه السابق الفتح بعدما ساهم في بقائه حيث شارك أساسياً بديلاً للحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

ويضع الوطيان حارس الهلال السابق محمد الدعيع قدوةً له في مركز الحراسة خاصة أنه ثبّت تغريدة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لأبرز تصديات الدعيع قبل انتقاله للهلال في إشارة إلى إعجابه بحارس المنتخب السعودي السابق.