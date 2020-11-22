الهلال والنصر.. ديربي ملتهب في "بروفة" للنهائي

تتجه الأنظار يوم الاثنين صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، والذي سيحتضن قمة مرتقبة تجمع الهلال أمام غريمه التقليدي النصر في ديربي الرياض الكبير، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحاتٍ مختلفة نحو هدفٍ واحد وهو المنافسة على اللقب، حيث يتطلع الهلال للمحافظة على صدارته التي تربع عليها عقب نهاية المرحلة الماضية بفوزه أمام مضيفه الاتفاق2-صفر.

‫ويعاني الهلال من الغيابات والتي يأتي في مقدمتها تأكد غياب مدربه الروماني رزافان لوتشيسكو عن المواجهة بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يعود في مواجهة نهائي كأس الملك أمام النصر يوم السبت المقبل.

وتلقى رزافان ضربةً موجعة في الأسبوع الماضي بعد إصابة حارسه الأساسي عبدالله المعيوف والتي ستبعده عن الفريق شهراً كاملاً حيث لا يزال يفاضل بين الثنائي المنتقل هذا الموسم للفريق عبدالله الجدعاني وحبيب الوطيان.

وعلى مستوى بقية اللاعبين لم تتأكد حتى الآن مشاركة الثنائي ياسر الشهراني وسالم الدوسري في المباراة بسبب الإصابة، في حين ينتظر البيروفي كاريو نتيجة مسحته عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال 2022.

ويأمل الهلال في أن يحافظ على صدارته بعد أدائه الجيّد في مبارياته الأربع الماضية، حيث حقق 3 انتصارات على العين وضمك والاتفاق، وتعادل مع أبها ليتصدر الترتيب برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الفتح والشباب.

وفي المقابل يدخل النصر اللقاء وهو يبحث عن الفوز ولا غيره للحاق بركب المقدمة بعد المستويات المتواضعة التي قدّمها في بداية هذا الموسم.

وقدّم النصر أسوأ بداية له في تاريخه بالدوري عقب تلقيه الخسارة في أول 3 مراحل إلا أنه استعاد نغمة الانتصارات بفوزه أمام ضيفه القادسية في المرحلة الماضية.

ويعيش البرتغالي روي فيتوريا وضعاً حرجاً بعد تلقيه انتقادات واسعة من أنصار ناديه حيث يأمل في تحقيق الفوز على الهلال لتخفيف الضغوطات قبل نهائي كأس الملك الذي سيقام أمام غريمه التقليدي يوم السبت المقبل.

وعاد فيتوريا مجدداً لقيادة فريقه بعد غيابه لمدة 10 أيام بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا حيث سيدخل المباراة بظروف جيّدة بعد عودة لاعبيه المصابين بعدوى فيروس كورونا والذين يتقدمهم الهداف عبدالرزاق حمدالله والأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي بيتروس والكوري كيم وخالد الغنّام وعبدالله الخيبري، في حين تأكد غياب اللاعب عبدالفتّاح عسيري بسبب عدم جاهزيته على أن يكون جاهزاً في نهائي الكأس.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز 13 برصيد 3 نقاط من فوزه الوحيد على القادسية 2-صفر في المرحلة السابقة.