حمدالله وغوميز.. نزال جديد في ديربي الرياض

احتاج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر والفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال إلى 4 مباريات فقط لتسجيل اسمهما بأحرفٍ من ذهب في ديربي الرياض الكبير، حيث سيتجدد صراعهما مرة أخرى حينما يلتقيان يوم الاثنين على أرضية ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وسيسجل اللاعبان يوم الاثنين المقبل مشاركتهما الخامسة في ديربي الرياض، حيث بزغ نجماهما منذ أول مرة خاضاها في الدور الأول لموسم 2018-2019.

واليوم الثامن من شهر ديسمبر لعام 2018 التقى الهلال أمام ضيفه النصر على ستاد الجامعة "معقل نادي الهلال سابقا"، و"ستاد مرسول بارك التابع للنصر حاليا"، واحتاج الفرنسي غوميز إلى شوطٍ واحد ليسجل حضوره في أول مشاركة له بالديربي حينما تمكن من تسجيل هدفين انتهى بهما الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ظهرت قوة النصر بعدما فرض سيطرته وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 73 عن طريق لاعبه البرازيلي السابق جوليانو، ليتمكن المغربي حمدالله من تسجيل هدف التعادل برأسية مذهلة عند الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي مباراة خطف الصدارة للنصر والتي كانت في الدور الثاني لذات الموسم اكتفى المغربي حمدالله بتسجيل هدف واحد من أهداف فريقه الثلاثة، في حين لم يسجل غوميز في تلك المباراة تاركاً مهمة التسجيل لزميليه المدافع علي البليهي وسالم الدوسري.

المباراة الثالثة للمهاجمين في ديربي الرياض كانت في ذهاب الموسم الماضي والتي أقيمت على ملعب الجامعة، نجح فيها حمدالله بتسجيل هدفي الفوز لفريقه، في حين لم ينجح غوميز بالتسجيل خاصة بعدما أخرجه المدرب مطلع الشوط الثاني.

آخر لقاءات المهاجمين في الديربي والتي كانت في أغسطس الماضي، شهدت تألقاً لافتاً من الفرنسي غوميز والذي تمكن من قيادة فريقه للفوز بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الأربعة.